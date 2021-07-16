Bundesliga, 2025 yılına kadar beIN SPORTS'ta!

beIN MEDIA GROUP ve Bundesliga International, dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın beIN SPORTS Türkiye'de yayınlanması için heyecan verici bir anlaşmaya vardılar. Türk futbolseverler 2025 yılına kadar en büyük Bundesliga yıldızlarını beIN SPORTS Türkiye'de izleyecek.

Yapılan anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, “Bundesliga'nın Türkiye yayın haklarını 2025 yılına kadar alarak abonelerimizin en iyi Alman kulüplerini ve yeteneklerini izlemesine olanak sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bundesliga International ile yapılan bu yeni anlaşma, Türkiye'de büyümeye ve kârlılığa odaklanırken, yayın hakları için orantılı teklif verme iş stratejimizi de destekliyor. Alman ligi şüphesiz olarak dünyanın en iyilerinden biri ve Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, Turkish Airlines EuroLeague, WTA ile çok daha fazlasını içeren ve günden güne büyüyen inanılmaz portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor” dedi.

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig gibi dev ekiplerin mücadelelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez Almanya'da sahalara çıkmaya hazırlanan Ali Akman (Eintracht Frankfurt) ve Ömer Faruk Beyaz da (VfB Stuttgart) evlerinize konuk olacak.