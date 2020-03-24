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Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi

Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi
Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), 31 Mart tarihinde yapılacak durum toplantısı öncesinde Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın 30 Nisan tarihine kadar ertelenme önerisinde bulunacağını açıkladı.

DFL Başkanlık Kurulu, koronavirüs sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi. DFL tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi. Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.

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