Bundesliga'da lider Bayern Münih oldu



Almanya'da Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçın 31. dakikasında Choupo-Moting'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 40. dakikada Kingsley Coman skoru 2-0'a taşıdı. Bavyera ekibi Jamal Musiala'nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 3-0'lık skorla kapattı. İkinci yarıda başka olmayınca Bayern Münih maçı 3-0 kazanarak 13. galibiyetini elde etti ve 46 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 6 maç sonra kaybeden Union Berlin ise bu sezon 5 mağlubiyetini aldı.

Gelecek hafta ligde Bayern Münih, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Union Berlin ise Köln'ü konuk edecek.

Furkan Kayıkci



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