İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bunlar da kadın kıyafeti giyen hırsızlar

Bunlar da kadın kıyafeti giyen hırsızlar
Bunlar da kadın kıyafeti giyen hırsızlar

Maltepe’de kadın kıyafeti giyen bir erkek şahıs, iş yerinin deposunu beraberindeki 3 şahısla beraber soymaya çalıştı. Gani G. (50) isimli şahıs yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bunlar da kadın kıyafeti giyen hırsızlar - Tıkla İzle

Olay Maltepe Altayçeşme Mahallesinde geçtiğimiz günlerde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, kadın kıyafetli bir şahsın iş yerine hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen bekçiler, kendilerini gördüğünde kaçan bir şahsı kovalamaya başladı. Şahıs kovalamaca esnasında üzerindeki kadın kıyafetini ve çantasını atarak kaçmaya devam etti. Kovalamacanın devamında, kaçan Gani G.(50) isimli şahıs yakalandı. 

Çalışmaların devamında, yakalanan şahsın beraberindeki 3 kişiyle beraber kadın kıyafeti giyerek iş yerine ait depoda hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.