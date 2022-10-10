Bunlar da taksitli dolandırıcı

Çeşitli yollarla insanları mağdur eden dolandırıcıların oyunları her geçen gün artarken, emniyet ve jandarma ekipleri tedbirli olmalarına karşı insanları uyarıyor. Özellikle son günlerde artan telefon dolandırıcılığa karşı insanların bilinçli olmaları istenirken, bu konuda sıklıkla uyarılar da yapılıyor. Ancak dolandırıcılar, insanların birikimleri almak için çeşitli yollara da başvuruyor.

Ordu'da dolandırıldığını iddia eden bazı vatandaşlar, kendileri ile tanışan kişilerin önce güven sağlayıp arkadaş olduklarını, sonrasında ise ‘evimize haciz gelecek' diyerek para istediklerini, para alamadıklarında ise senetle paraya dönüştürülebilecek ürünler aldırıp, ortadan kaybolduklarını iddia ederek, borçlarını her ay ödediklerini söylediler.

“Kendilerini iyi aile tanıtıp, 51 bin TL dolandırdılar”

Dolandırıldığını9 ileri süren mağdurlardan biri olan Meral Çelebi, “Bundan 5-6 ay önce 51 bin TL dolandırıldım. Bizim işyerimize gelenler kendilerini tanıttılar ve üye oldular. Sonrasında kendilerini iyi bir aile gibi tanıttılar, sonrasında azar azar bizi işlemeye başladılar. Ardından bu kişinin annesi geldi ve yalvararak para istedi. Olmadığını söyleyince evlerinin icrada olduğunu ve kendilerine borç televizyon almamızı istediler, oysaki ortada ev yokmuş. Benim gibi mağdurlar yine var, 30 tane dosya olduğu söyleniyor ancak ben o kadarını bilmiyorum” dedi.

Selim Kuşcu

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