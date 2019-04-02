Burak Duruman: 'Türkiye'de senede 165 bin kişi kanser oluyor'

1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kanser Derneği, ''Kanserden korkma geç kalmaktan kork'' diyerek kanserde erken tanının hayati önemine dikkat çekmek için alanında uzman hekim, sanatçı, iş kadını ve fikir önderleriyle bir araya geldi. Medicana Sağlık Grubu da, kanserli hasta yakınlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için hayata geçirdiği ''Ne demek olduğunu bilirim'' projesiyle etkinlikte yer aldı. Etkinliğe Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Türk Kanser Derneği Başkan Yardımcısı ve Genel Cerrah Op. Dr. Murat Atay, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Refik Killi, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı katıldı.

''81 ilde ücretsiz olarak taramalarımız var''

Kanserde taramanın önemine dikkat çeken Burak Duruman, ''Bedenimiz en değerli hazinemiz diyoruz. Bu hazinemizi iyi bakmamız lazım. Erken teşhis hayat kurtarır. Halkımızdan taramalarını yaptırmalarını istiyoruz. 81 ilde ücretsiz olarak taramalarımız var. Bunlardan yararlanmalarını istiyoruz. Kanserden korkmayıp geç kalmaktan korkmalıyız. Onun için bu taramalardan bütün halkın yararlanması gerekiyor. Sonuç olarak elim sonuçlarla karşılaşmamız lazım. Kanser, korkulacak bir şey değil, devamlı maruz kaldığımız kötü şeylerden 8- 10 sene içinde olan bir durum. Bu kötü şeylerden uzak duracağımız yolları da halkımızla paylaşıyoruz. Besinlerimiz ve maruz kaldığımız olaylar çok önemli. Artık reçete gibi spor yapmanın gerekliliği çok önemli. Lütfen daha fazla yürüyelim daha fazla oksijen almaya çalışalım, besinlerimize mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Bedenimize lütfen İyi bakalım diyoruz'' dedi.

''Türkiye'de senede 165 bin kişi kanser oluyor''

Tedavilere değinen Duruman,''Türkiye'de senede 165 bin kişi kanser oluyor. Fakat erken tanı ile kanserin erken döneminde yakalarsak o zaman bir sorun olmayacak. Yalnız kendimiz için değil, sevenlerimiz ve memleketimiz için bu bir sorun olmayacak. Geç kaldığımız sürece Yeni teknoloji ile de olsa geç kalınmış vakalarda maalesef sorunlar oluyor. SGK bunları karşılayabilecek durumda değil. Onun için vergi vermek ne kadar yüce bir şeyse taramada o kadar önemli bir durum. Çok önemli aletler çıkmaya başladı, radyasyon onkolojisi çok gelişti. Kemoterapinin neredeyse sonuna gelindi ve immünoterapiler yapılıyor. Yeter ki çok geç kalınmasın. Çok geç kalınca hastalarımız, kemoterapi ve diğer başka tedavilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Onun için erken teşhis hayat kurtarır'' şeklinde konuştu.

''Kanserden korkmamalıyız, onunla savaşabiliyoruz''

Kanser tanısı alan hastalara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda konuşan, ''Prof. Dr. Füsun Tokatlı, ''Hasta ve hasta yakınları kanser tanısı aldığı zaman bir şok, panik, kaygı ve reddetme yaşıyorlar. Sonrasında da bunu kabul ediyorlar. Bu dönemlerde, biz ve hasta yakınları olarak hastaya moral ve destek olmak zorundayız. Kanserin ne demek olduğunu hepiniz bilmek zorundayız. Ondan korkmamalıyız, onunla savaşabiliyoruz. Yakın zamanda özellikle bağışıklık sistemi ile ilgili tedaviler, akıllı ilaçlar,radyoterapide ki gelişmeler, akıllı cihazlarla kansere yönelik yapılan tedaviler ve özellikle robotik cerrahide ki gelişmelerle kanseri yok edebiliyoruz'' dedi.

Medicana Sağlık Grubu'nun''ne demek olduğunu bilirim'' projesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tokatlı, ''Grubumuz, kanserin ne demek olduğunu biliyorum adında bir proje başlattı. Bu konuda hasta ,hasta yakınlarımızla ve diğer çalışanlarımıza birlikte kanser tanısı almış hastalara yardımcı olmak amacıyla bu projeyi başlattık. Hem erken tanıda hem onların tedavilerinde hem de farkındalık oluşturmak için projeye devam ediyoruz. Özellikle kadın hastalarımızda meme kanseri, erkeklerde prostat ve kolon kanserleri, akciğer kanserinde, rahim ağzı kanserlerinde de erken tanı yapabilmek için çeşitli programlar var. Bu tarama programları da desteklemekteyiz'' açıklamasında bulundu.

''Kanserin sıklığı ve türleri, bölgelere göre ve ırklara göre değişir''

Kanserin dünyada en çok görülen hastalık olduğuna vurdu yapan Prof. Dr. İbrahim Tek, ''Kanser, çağımızın en ciddi hastalığı, eskiden kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada olurken, şimdi dünyada birinci sıraya yerleşmiş durumda. Kanserin sıklığı ve türleri, bölgelere göre ve ırklara göre değişir. Ülkemiz için bahsedecek olursak; ülkemizde erkeklerde kanser görülme sıklığı 100 binde 246, bayanlarda 100 binde 175 civarında. Erkeklerde daha sık prostat akciğer kolorektal kanserler ilk 3'e giriyor. Bayanlarda ise meme tiroid ve kolorektal kanserler ilk 3 oluşturmakta. Coğrafi bölgelere göre kanser türlerinin sıklığı değişmekte. Örneğin; Doğu Anadolu Bölgesi'nde mide kanseri sık görülürken, batıya doğru gidildikçe kolorektal kanserler daha sık görülebiliyor. Sebeplerinden bahsedecek olursak;aslında sebeplerin çoğu değiştirebilir ve modifiye edilebilir sebepler. Kanser hastalığı, risk faktörleri azaltılabilirse yüzde 50 önlenebilir hastalık grubu. Obezite, tütün kullanımı, hareketsizlik ve diyet. Bu 4 faktörü efektif olarak dikkat edersek kanserin yüzde 50'sini azaltabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Medicana ve Türk Kanser Derneği ''Kanserin ne demek oldugunu biliyor'' projesi

Toplantıda, Medicana Sağlık Gurubu ve Türk Kanser Derneği'nin ortak geliştirdiği "Kanserin ne demek olduğunu bilirim" projesinin tanıtımı da yapıldı. Bu zorlu süreçte hastaların en değerli yardımcılarının yakınları olduğunu ifade eden Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, kanser tedavisi gören hastaların yakınlarının, tedavi sürecinde çok önemli bir rol üstlendiği, hastaların fiziksel bakımından psikolojik gereksinimlerine, ilaçlarının takibinden beslenmesine kadar hemen tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında en büyük desteği sağladıklarını anlattı.

Okutan, şöyle devam etti: ''Biz hastalarımızın tedavisi kadar, hasta yakınlarının da tedaviye katılımlarını son derece önemsiyoruz. Tedavide ciddi bir rol üstlenen hasta yakınlarının fizyolojik ve psikolojik sağlıklarına katkıda bulunmak için projeler üretiyoruz''.

Destek veren iş insanları ve sanatçılar ise şöyle açıklandı: Revna Demirören, Betül Demir, Linet, Sitare Kalyoncuoğlu, Sevil Sabancı, Didem Kurtoğlu, Ömür Gedik, Safiye Soyman, Hande Erçal, Seren Serenil, Ece Vahapoğlu, Perihan Ünlücan, Hülya Koçyiğit, Oya Germen, Dilan Çıtak, Birand Tunca, Leyla Alaton, Çağrı Çıtanak, Perihan Savaş, Buse Biçer, Sedef Karamahmet, Arzum Çavuşoğlu, Işıl Rencber, Fatoş Sarıgül, Merva Ulusoy, Derin Mermerci, Metin Şentürk, Ender Mermerci, Elif Gönlüm, Gülay Kamaz, Tuğba Peksayar , Gülbin Simitçioğlu, Müge Arnas, Begüm Şen, İlyas Yalçıntaş, Özgür Emre Yıldırım, Gizem Tuncer ve Sedef İybar.

Adem Gürer