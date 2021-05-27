Burak Elmas: 'Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum'

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, bir otel düzenlendiği toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Elmas, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler aktardı. Kadın futbol takımının kurulacağını açıklayan Burak Elmas, "Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımımızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da Avrupa çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Başkan adayı Elmas ayrıca, erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını ifade etti.

"Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum"

Bazı başkanların seçimde birlikte hareket etmesi yönünde sarı-kırmızılı camiadan gelen taleplerle ilgili konuşan Burak Elmas, "Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken, Galatasaray'ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik. Klasik seçim alışkanlıkları ile seçilmiş başkan ve yönetimlerin, Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek çıktık. 90'ın üzerinde ekibimiz var. Giderek büyümeye de devam ediyor. Birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle beraber Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık.Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe, Galatasaray'ın gurur duyacağı, değerlerin en üst seviye yaşandığı bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımızla tamamız. En iyi yönetim kurulunu, en iyi kurulları kurmak için biz zaten tüm hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Galatasaray demokrasisin çok önemli olduğunu ifade eden Elmas, "Herkesin aday olma hakkına saygı duymak lazım. Galatasaraylı'nın da adaylar arasında yapacağı seçime saygı duymak lazım. Galatasaray'ın sandığa yansıyacak iradesine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onların en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız hazır"

Geldikleri anda hızlı hareket edebilmek için planlarının hazır olduğun vurgulayan Burak Elmas, "Geldiğimiz anda arkadaşlarım hızlı hareket edebilecek şekilde listelerini, planlarını yaptı. İdeal bir zaman değil. Hızlı karar alırken de hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray'ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmesine mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşüncelerini anlayarak herhalde 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın çok önemli bir seçimi"

Galatasaray üyelerini bir teste tabii tutmayı saygısızlık olarak düşündüğünü söyleyen Burak Elmas, "Galatasaray'ın çok önemli bir seçimi. Bu seçimde Galatasaray gelecek 30 yılda nasıl camia olacağına, Galatasaray'ın nereye evrileceğine karar verecek. Her aday ortaya çıkıyor. Kendi projelerini bizim gibi anlatıyor. Galatasaraylı da kimsenin işaret ettiği adaya değil, kendi dinleyip ikna olduğu adaya oy verir. Bu işaret ederek aday belirleme, birilerini işaret etme, birilerini göreve getirme arzusu Galatasaray'ın son 20 senesinden buraya gelmesine sebep oldu. Fikri hür, vicdanı hür şekilde karar vereceklerdir" açıklamasında bulundu.

Yöneticilerin ilk defa kefalet vermediğini belirten Elmas, "Sürekli zaten bu kefaletlerin altında birçok geçmişte görev almış başkanımızın ve yöneticilerimizin imzası var. Kasa kolaylığı da bu işin gerekli olduğu zaman bir bölümü. Kasıtlı şekilde diğer adayları korkutmak adına Galatasaray koltukları fiyatlandırmak, gelen insanlara bedel biçerek buraya gelmelerini tavsiye etmelerinin Galatasaray koltuklarını açık arttırmaya çıkarma olduğunu düşünüyorum. Galatasaray asla buna izin vermez" dedi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

