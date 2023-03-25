Burak Elmas: 'Kulübümüzün net borçluluk oranını son yıllarının en düşük seviyesine getirmeyi başardık'

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda konuşan Galatasaray eski başkanı Burak Elmas, "Bir göreve talip olduk. Bu görev bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu Galatasaray'a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve gelirken göreve geldikten sonra hep önceliğimiz Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve düzeltmeyi yapmak zor kararlarını alma cesaretini gösterilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Eski başkanlarımız, ikinci başkanlarımız ve divan kurulu başkanlarımızdan kurulu istişare kurulu kurarak onlara bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaya özen gösterdik. Bunların yanında Galatasaray'ın tüm kurumlarıyla güçlü olacağı bilinciyle hareket ettik. Bunun dışında son derece samimi geçen üye bilgilendirme toplantıları yaptık. Galatasaray'ın gayrimenkul konuları, güncel sorunları ve transfer süreçleri gibi birçok konuda bilgiler verdik" diye konuştu.

"Kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak çok zor kararlar aldık"

Göreve geldikleri dönemde olanları anlatan Burak Elmas, "Görevi devir aldığımız günlerde pandemiden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları Euro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi gerçeklikle göreve başladık. Kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak bazen çok zor kararlar aldık. Galatasaray kişilere değil, kurumsallaşmaya bağlı olması gerektiğini söyledik. Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yıllarının en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. En büyük giderimiz olan futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrolü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratlarda 1 milyon Euro seviyesinin altında düşük maaşlar yaparak genç sporcular transfer etmek istedik. Bunları yaparken de tecrübeli oyuncular alma hedefimiz vardı fakat mevcut oyuncu kadromuzda istediğimiz derecede faydalanamadığımız, kadroda uzun süre hizmet etmiş, kariyerlerinin ve sözleşmelerinin sonuna gelmiş yaklaşık 17 milyon Euro'luk ücret bütçesi getiren bir oyuncu portföyümüz vardı" şeklinde konuştu.

"Dursun Özbek başkana ve ekibine göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum"

Gayrimenkullerde önemli adımlar attıklarını vurgulayan Elmas, "Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini çok yakından takip ederek çok kısa sürede hem istinaf hem de Yargıtay'da davaları kazanarak Galatasaray Adamızı dönemimize tahliye etmeyi başardık. Bu önemli hizmette katkısı olan başkan Mustafa Cengiz başkanım ve tüm emeği geçen Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum. Florya'da ihale çıkmıştı daha sonra iptal edildi. Metin Oktay Tesislerimize komşu Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz daha kendisinin de fikri olan sonra başkanımız Dursun Özbek'i geçmiş Emlak Konut tecrübeleriyle birlikte Emlak Konut'a ziyaretimizde de gelişen ve ortaya çıkan çok önemli projeydi. Bu projede çok önemli adamlar attık. Bugün başkanın ve ekibinin Galatasaray'a tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmalarından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort

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