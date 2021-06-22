Burak Elmas mazbatasını aldı

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu sonucunda oyların 1541'ini alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu. Elmas ve kurulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.
Burak Elmas'a mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanlığını yöneten, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar takdim etti. Kurullara ise Divan Başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi.
Törende konuşan İrfan Aktar, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82. maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur; seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38. başkanımız göreve geldi. 90. yönetim kurulu göreve geliyor" şeklinde konuştu.
Burak Elmas: "Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz"
Törenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimizi teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız" dedi.
Kurullarının çok uzun bir süredir emek verdiğini ifade eden Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar" diye konuştu.
Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Başkan Elmas, "Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştuk. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir babalar günü oldu" diye cevap verdi.
Burak Elmas ve kurullarındaki isimler şöyle:
Başkan
9320 Burak Elmas
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
6884 Ali Polat Bengiserp
9160 Mehmet Remzi Sanver
9297 Başak Karaca
9401 Bikem Ardakoç Kanık
10408 Turhan Özen
12313 Burçak Emre Zorlu
14385 Şükrü Köksal Ünlü
15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu
16158 Rezan Epözdemir
16525 Özgür Işıtan Gün
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
7581 İbrahim Reha Keskin
12116 Selim Sefada
14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi
14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu
16545 Ahmet Ozan Şener
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
3839 Asaf Savaş Akat
12211 Tolga Erem
16499 Emre Şehsuvaroğlu
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
14026 Anıl Mertol
15581 Barış Nane
16433 Nazımcan Angın
Sicil Kurulu Asıl Üyeleri
6750 Recep Şükrü Ergün
6857 Gülbin Erduran
7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman
9120 Sedat Besen
10817 Sebla Kesim
12234 İlknur Gündem
12306 Halim Neyzi
Sicil Kurul Yedek Üyeleri
7826 Zaynep Lale Özkut
11848 Adli Bora Palaska
13384 Ali Mert Ramazanoğulları
Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri
3660 Osman Alp Yalman
5348 Mithat Can Baydarol
7136 Tayfun Akçay
7675 Kemal Erimtan
8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu
8400 Halit Tural
9821 Banu Kaleağası Gürmen
Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri
7742 Hasan Vedat Gürer
5787 Huriye Cumhuriyet Şahin
6064 Hüsnü Serdar Gökcan
9584 Yalçın Veziroğlu
9881 Mehmet Mert Yılmaz