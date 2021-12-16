İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.