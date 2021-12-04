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Burak Elmas: TFF'de değişime gidilmesi gerekiyor

Burak Elmas: TFF'de değişime gidilmesi gerekiyor
Burak Elmas: TFF'de değişime gidilmesi gerekiyor

Burak Elmas: "TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları;

 "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."

 "Türk futbolu dibi görmüş durumda. Daha önce yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz."

 "Aynı suçlara, farklı kişi ve kuruluşlarda verilen farklı cezalar önemlidir. Bütün kararlarda ve cezalandırmalarda herkese eşit adalet istiyoruz."

 "TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."

 "Galatasaray'a verilen cezaların üst sınırdan verilmesi alışkanlık oldu. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere, aynı maddelerde verilen cezaların alt sınır ya da alt sınırın altında verildiği gerçeği var."

"Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım'a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım'a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."

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