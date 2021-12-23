Burak İnce, Altınordu'ya veda etti

Altınordu Futbol Kulübü, ocak ayı ortasında Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferi tamamlanacak 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce için bir veda klibi hazırladı.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda genç oyuncunun Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde kaldığı oda, antrenman yaptığı sahalar, boş vakitlerini geçirdiği zamanlardaki oyun alanlarından görüntüler paylaşıldı. Burak İnce'nin Metin Oktay Yerleşkesi'nde antrenman yaptığı sahalarda Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) forma giyen genç oyuncuları izlediği anlar da klipte yer aldı. Klip oyuncunun kulüp personeli ile vedalaştıktan sonra Metin Oktay Yerleşkesi'nden ayrılması ile son buluyor.

Genç oyuncu, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada Altınordu formasını son kez giymiş ve takıma veda etmişti.

2019-2020 sezonunda 15 yaşındayken profesyonel olan Burak İnce, Altınordu formasıyla 71 resmi maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Salih Yılmazsoy