Burak Kızılhan: 'Türk sporu için yaptıklarımızın değeri olmadığını gördük'

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kızılhan, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü Adana Demirspor ile oynadıkları müsabakada Fenerbahçe'yi yarıştan koparmak istendiğini vurgulayarak, "Bugün bizim için farklı bir gün. Bugün tüm günlerden bağımsız bir yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştireceğiz. Aslında biz hevesle çalışma sürecine girmiştik. 15 sayfalık konuşma sunmayı niyetlenmiştik. Fakat perşembe günü Adana'da yaşananlar bizi tüm odaktan uzaklaştırdı. Bugün Fenerbahçe'nin Türk futbolu adına değerleri adına konuşma günü değil. Bugün Fenerbahçe'nin yarıştan uzaklaştırılmak içi nelere maruz kaldığı konuşma ve fikirlerinizi alma günü. Perşembe akşamı daha önce onlarca örneğini yaşadığımız şekilde Fenerbahçe yine bilerek kasten yarıştan uzaklaştırılması nasıl hayata geçirildiğini bir kez daha en net şekilde görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Emeklerimiz, şampiyonluğumuz göz göre göre elimizden alındı"

FETÖ'nün sarı-lacivertlilere kumpas kurduğunu ve bu durumu Fenerbahçeliler dışında kimsenin sorgulamadığının altını çizen Burak Kızılhan, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş tüzüğünde yer aldığı şekilde Türk sporuna Tür gençlerine yaptığı yatırımlar ülkemizin yarınları için attığı adımlar binlerce sporcuyu olimpiyata gönderdiği onlarca sporcusunun alın teri hiçbir anlam taşımıyormuş. Perşembe akşamı yaşananlar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk sporu için verdiği emeklere saldırı niteliğindeydi. Özellikle son 11-12 senedir yaşadıklarımıza rağmen rekabetten, yatırımdan, sporcu yetiştirmekten ve Türk sporuna katma değer sağlamaktan vazgeçmedik. Bir dönem hürmet edilen terörist denen FETÖ üyeleri kulübümüze kumpas kurmaya çalıştı. Kulübü ele geçirip o Fener'i söndürme mesaj verilmek istendi. Devletin kılcal damarlarına sızarak polisleri, hakimleri, savcıları, medyası ve bürokratları saldırdı. Başkan ve yöneticiler hapse atıldı. Stadımıza gaz bombası atıldı. Çocuklarımız ağlatıldı. Otobüsümüze kurşun sıkıldı, faili meçhul kaldı. Elimizden göz göre göre emeklerimiz çalındı, şampiyonluğumuz alındı. Tüm bunları Fenerbahçeliler dışında kimse sorgulamadı" ifadelerini kullandı.

"Türk sporu için yaptıklarımızın değeri olmadığını gördük"

Sporun yanı sıra toplumsal konularda da devletin yanında olduklarını ifade eden Kızılhan, "Bugün bir kez daha gördük ki bazı kesimlerin bizimle mücadeleleri bitmedi. Biz de hiçbir zaman kuruluş amacımızdan ilke değerlerimizden vazgeçmedik. Cumhuriyetin değerlerine sımsıkı bağlı kökünü bu topraklardan alan Fenerbahçe olarak devam ettik. Sadece spor olarak değil toplumsal hususlarda insanımızın derdi her konuda halkımızın devletimizin yanında olduk. Bugün ise öyle noktaya geldik ki kendimiz her şeyi sorgular durumda bulduk. Türk sporu için yaptıklarımızın karşısında bir gram değerinin olmadığını gördük. Değeri yok ki 10 yıldır yaşanabiliyor. Bir türlü önüne geçilemiyor" diye konuştu.

"İyilik, doğruluk kazanacaksa inanın bunu Fenerbahçe sağlayacak"

Burak Kızılhan, Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Sporcuları, sporcu adaylarını gençleri, çocukları, Fenerbahçe'yi seven milyonları dışlıyorlar. Anlık çıkarlar menfaatler uğruna Türk futbolunu yok olma noktasına getirdiler. Bu düşmanlık ne için. Bugün her şeyin içini boşaltıp anlamsız kıldınız. Sizler bizim fikir önderlerimizsiniz bugün yapılan divan kurulunda gerekenleri, neler düşündüğünüzü dinlemek ve camia olarak karar almak istiyoruz. Önce sizi dinleyip birbirimize kenetlenip gereken adımları atacağız. Dün camianın bir bütün olması için açıklama yayınladık. Sadece sizlerin desteğine bir bütün olmanıza ihtiyacımız var. Kırgınlık, kızgınlıkları bir kenara bırakın. Sahadakileri koruyun, kollayın. İyilik, doğruluk kazanacaksa inanın bunu Fenerbahçe sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

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