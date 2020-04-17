Burak Şifayin: 'Shisha Station markasıyla nargile kafe yatırımlarımızı İstanbul'a taşıyoruz'

Son yıllarda yapmış olduğu yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Burak Şifayin, “Yeni yapmayı planladığımız yatırımın Türkiye'de olması bizi heyecanlandırıyor” ifadesinde bulunarak bu yatırımlar neticesinde sadece Almanya'da değil dünyanın pek çok ülke ve şehrinde kendi sektörünün hızlı yükseleni olarak adını duyurduklarını belirtiyor.

İstanbul'a açacağı yeni satış mağazası için tüm hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını dile getiren Şifayin mekânın 2021 yılının başında açılacağının sinyallerini verdi. İstanbul'a yapacaklarını yatırımın detaylarını ilerleyen tarihlerde açıklayacağını bildiren Burak Şifayin İstanbul ile birlikte Berlin'e de bir mekân açarak yurt dışı yatırımlarına tam anlamıyla kapılarını açtı.

Son olarak Şifayin, tüm Avrupa Ülkelerine üzerinde Osmanlı esintisi barındıran nargile satışından gurur duyduğunu sözlerine ekledi. Satmış olduğu ürünlere en ünlü ve dünya çapında petrol markaları tarafından talep gördüğünü dile getiren iş adamı her geçen gün daha çoğalarak devam ettiğini söyledi.

