Burak Yılmaz durdurulamıyor

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti.

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu