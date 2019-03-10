İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak Yılmaz durdurulamıyor

Burak Yılmaz durdurulamıyor
Burak Yılmaz durdurulamıyor

Beşiktaş’ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti. 

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı.  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.