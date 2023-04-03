Burak Yılmaz Fortuna Sittard'a veda etti

Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'da top koşturan Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçı sonrası yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve taraftarları, sizin için oynamak benim için büyük bir zevkti. Her şey için teşekkür ederim. Size daha iyi ve daha başarılı yıllar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kulüp yetkilisi Sjoerd Ars ise Burak'ın paylaşımının nedenini henüz bilmediklerini ve 37 yaşındaki futbolcuyla bu konuda görüşeceklerini dile getirdi.

Hollanda Eredivisie'de Fortuna Sittard ile toplamda 26 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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