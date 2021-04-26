Burak Yılmaz, Fransa manşetlerinde!

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve dün takımının Lyon deplasmanında 2 gol, 1 de asist üreten Burak Yılmaz, performansıyla Fransız basının manşetlerini süsledi. Şampiyonluk yarışında dün Lyon deplasmanına çıkan Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın sahneye çıkmasıyla zafere uzandı. 45. dakikada attığı golle farkı bire indiren Burak Yılmaz, mücadelenin 60. dakikasında Jonathan David'in attığı beraberlik golünde de asiste imza attı. Milli yıldız, 85. dakikada da son sözü söyledi ve attığı golle tabelayı belirledi.

“Türk forveti sayesinde Lille şampiyonluğa bir adım daha attı"

Burak Yılmaz'ın muhteşem performansı ülke basınında da geniş yer buldu. Ülkenin önemli spor gazetelerinden L'Equipe manşetinde Burak Yılmaz'ın gol sevincine yer verirken "Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı" ifadelerini kullandı. Burak dün geceki performansıyla Fransa'da haftanın 11'ine de seçildi.

Öte yandan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, mücadele sonrası 35 yaşındaki futbolcunun performansını överken, “Burak Yılmaz, takımımızın dinamosu ve tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Bugün sahada bunu gördük” dedi.

Burak Yılmaz, bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 12 gol, 5 de asist üretirken, dün geceki Lyon galibiyetiyle Lille puanını 73'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.