İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak Yılmaz resmen Lille'de

Burak Yılmaz resmen Lille'de
Burak Yılmaz resmen Lille'de

Fransız ekibi Lille, Beşiktaş'tan ayrılan milli futbolcu Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu kariyerine Fransa'da devam edecek. Lille, 35 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Burak ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Lille, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra 3. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Burak, Lille'de ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Deneyimli golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 23 maçta 14 gol, 7 asitlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor, Beijing Guoan, Galatasaray, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Manisaspor ve Antalyaspor formaları da giydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.