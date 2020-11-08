Burak Yılmaz'ın 2 golü Lille'e yetmedi

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı mücadelede Lille, Brest'e deplasmanda 3-2 kaybetti. Bu sonuçla Lille, Fransa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip Brest, 15'te Gabriel, 19'da Perraud ve 42'de Cardona'nın golleriyle 3-0'ı yakalarken, Lille'de Burak Yılmaz, 45. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi. İkinci yarıda rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koyan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, 57'de Yusuf Yazıcı'nın asistinde ikinci golünü atarak farkı 1'e indirdi. Bu dakikanın ardından maçta başka gol olmazken, Lille ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.