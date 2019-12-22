İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burak'tan Alper'e: “Oyuna gir öyle konuş”

Burak'tan Alper'e: “Oyuna gir öyle konuş”
Burak'tan Alper'e: “Oyuna gir öyle konuş”

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Burak yerini Umut’a bıraktı. Bu sırada Alper Potuk’un bir şeyler söylemesine sinirlenen Burak, “Oyuna gir öyle konuş” diyerek Alper’e tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 85. dakikasında savunmaya yardım etmek için geriye koştuğu bir pozisyonda sakatlanan Burak Yılmaz, kenara işaret ederek değişiklik yapılmasını istedi. Bu pozisyonun ardından dördüncü hakeme de oyundan çıkacağını söyleyen Burak, kaptanlık pazubandını Gökhan Gönül'e verirken, oyuncu değişikliği yapılmadan mücadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi. Umut Nayir'e ‘Neden hazırlanmadın' diyen Burak Yılmaz, Umut'un dördüncü hakemi göstermesi üzerine de kenara gelirken hakeme tepki gösterdi. Bu sırada yedek kulübesinde bulunan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un Burak'a bir şeyler söylemesi üzerine Alper'e dönen Burak, “Oyuna gir öyle konuş” diyerek tepki gösterdi.

Bozhan Memiş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.