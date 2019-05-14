İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burası Afrika değil Gaziantep

Burası Afrika değil Gaziantep
Burası Afrika değil Gaziantep

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bulunan bir gölün üstü nilüfer çiçeklerinin yaprakları nedeniyle yeşile boyandı. Genelde Afrika, Avusturalya ve Güney Amerika’da ortaya çıkan ve bu kez Türkiye’nin Güneydoğusu’nda karşılaşılan muhteşem manzara havadan da görüntülendi.

Burası Afrika değil Gaziantep - Tıkla İzle

Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar Gölü'nün üstü Bahar mevsimi ile birlikte nilüfer çiçeklerinin yaprakları ile kaplandı. Yemyeşil bir örtü ile örtülen gölet, çevredeki sarıdan yeşile uzanan doğanın rengine uyumlu hale geldi. Genelde Afrika, Avusturalya ve Güney Amerika'da meydana gelen ve Türkiye'de ise Bursa ve Bolu gibi illerde görülen muhteşem manzara bu kez ülkenin Güney Doğusu'nda ortaya çıktı. Çiçekleri sarı renkte açtığı öğrenilen Nilüfer'in yaprakları ve neden olduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.

NİLÜFER ÇİÇEKLERİ KORUMA ALTINA ALINDI 

Yaprakların çiçek açtığı dönemlerde daha da doyumsuz hale gelen manzara ile insanların bölgeye akın ederken, bölgedeki piknik alanı işletmecileri yoğun ilgi görüyor. Manzara eşliğinde kebap, çay ve kahve keyfi yaptığı belirtilen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkarıyor. Bölgede piknik alanı işletmesi bulunan Gürsel Yüksek, "Burada Ramazan ayından sonra oturacak yer bulamazsınız. İnsanlar gelir manzara eşliğinde çayını kahvesini içer" diye konuştu. 

Gaziantep büyükşehir Belediyesi tarafından nilüfer çiçekler koruma altına alınırken, hiç bir şekilde çiçeklerin doğal ortamının bozulmasına fırsat verilmiyor. İçerisindeki çöplerin bile temizlenmediği gölün yerine bölgede daha büyük bir göl yapılacağı öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Manisa kebabı tarifi burada Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.