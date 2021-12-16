Burdur Gölü köpüklendi, uzmanlar 'doğal süreç' dedi

Mevsimsel kuraklık tehlikesiyle gündeme gelen Burdur Gölü'nde oluşan köpüklenme dikkatlerden kaçmadı. Su seviyesi son yıllarda yaklaşık 18 metre düşen göl kıyısında köpüklenme gözlemlendi. Her yıl meydana gelen köpüklenme bu yılda gerçekleşirken göle ziyarete gelenler şaşkınlık yaşadı. Misafirlik için geldiği Burdur'da gölü ziyarete gelen Nurettin Yılmaz, “Gölü ziyarete geldik. Daha önce böyle herhangi bir şey görmemiştim. Göl kıyısında köpürme var. Daha önce görmemiştim” şeklinde konuştu.

Göl suyundan yüksek oranda sodyum ve potasyum bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü sahilinde birkaç gündür gerçekleşen köpürmelerin doğal bir durum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gülle, herhangi bir kirlilik unsuru ve herhangi bir zararının olmadığını, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Köpüklenmenin biyolojik ve kimyasal süreçler sonucunda gerçekleştiğini belirten Gülle, “Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan sodyum ve potasyum iyonlarıyla tepkimeye girmesiyle sabunlaşma oluşuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan köpükler kıyıda birikiyor. Nadiren kirlilik de köpükleşmede etkili olabilir ama doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir. Burdur Gölü'nde görülen köpüklenme olayını diğer tatlı su göllerinde de görebiliriz, bu doğal bir durumdur" dedi.

Fadıl Kösedağ - Ali Kapan