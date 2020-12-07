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Burdur'da 4 günde 6 köy karantinaya alındı

Burdur'da 4 günde 6 köy karantinaya alındı
Burdur'da 4 günde 6 köy karantinaya alındı

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Salda, Başkuyu ve Bedirli köyleri karantinaya alındı.

Yeşilova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 vakasının artması ve temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden itibaren karantinaya alınan köy sayısı 6 oldu.

Karantinaya alınan köy sayısı 11'e yükseldi

Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Çatağıl, Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla, Halıcılar, Kağılcık, Kuşbaba köyü ve Çamlık köyünün iki mahallesi karantinaya alınmıştı. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Salda, Başkuyu ve Bedirli köylerinin de karantinaya alınmasıyla beraber giriş ve çıkışları kapatılarak karantinaya alınan köy sayısı 11'e yükseldi.

Cemal Turan Kaya
 

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