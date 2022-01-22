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Burdur'da avukatlardan sorumlu FETÖ şüphelileri tutuklandı

Burdur'da avukatlardan sorumlu FETÖ şüphelileri tutuklandı
Burdur'da avukatlardan sorumlu FETÖ şüphelileri tutuklandı

Burdur’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Avukatlardan sorumlu" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.

Antalya'da ise FETÖ'nün kurumlarında öğretmenlik yapmış "Avukatlardan sorumlu" olduğu öğrenilen K. ve F. M. çifti gözaltına alındıktan sonra Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüphelilerden 6 avukat savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğe çıkarılan 6 zanlıdan eski öğretmenler Kemal M. ile Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahrem sorumlular Burdur kapalı ceza evine gönderildi.

Ali Kapan
 

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