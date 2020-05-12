İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı

Burdur'da belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı
Burdur'da belde karantinaya alındı 150 kişiye test yapıldı

Burdur Kocaaliler Beldesi’nde berberlik yapan esnafta Korona virüsüne rastlanması üzerine temas ettiği kişilere test yapıldı.

Dün yaşanan gelişme üzerine Kocaaliler Beldesi Valilik kararıyla karantina altına alınırken, beldeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sağlık ekipleri pozitif vak'anın temas ettiği, irtibatta olduğu tüm vatandaşları filyasyon yöntemi ile tespit ederken, yaklaşık 150 vatandaşın Kovid-19 testine tabi tutulduğu öğrenildi.

Aralarında Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe, İYİ Parti Bucak İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Bülbül'ünde bulunduğu yaklaşık 150 vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğu öğrenilirken, Belediye Başkanı Gökçe açıklamada bulunarak test sonuçların negatif olduğunu ve yeni bir vak'anın olmadığını söyledi.

Ömer Özdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.