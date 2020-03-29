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Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı

Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı
Burdur'da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Burdur’da bulunan Koca Engerek yılanını doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bıraktı.

Burdur’da bulunan Koca Engerek Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı - Tıkla İzle

Burdur'un Gölhisar ilçesinde saman balyasının içerisinde engerek yılanı olduğu ihbarını alan DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları inceleme neticesinde saman balyalarının Şanlıurfa'dan geldiği bilgisine ulaştı. Yılanın Koca Engerek türü olduğu ve doğal yaşam alanının Şanlıurfa olduğu belirlenmesinin ardından yapılan değerlendirme ve görüşmeler neticesinde Koca Engerek doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa'ya bırakılmak üzere ekipler gözetiminde yola çıktı.

Burdur'dan Şanlıurfa'ya götürülen Koca Engerek, Şanlıurfa Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanı olan Şanlıurfa bozkırlarında doğaya bırakıldı.

Yunus Emre Kartal

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