Burdur'da farklı zamanlarda çalınan 3 motosiklet bulundu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, çalıntı bir motosikletin il merkezine bağlı Gökçebağ köyüne götürülerek plakasız olarak satıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler, motor ve şasi numaraları silinmiş şekilde 3 adet motosiklet buldu. Bulunan motosikletlerden ikisinin geçmiş tarihlerde il merkezinden çalınan ve halen aranmakta olan motosikletlerden olduğu öğrenildi.

Söz konusu motosikletleri kullanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 3 adet motosikleti çalan şahsın, daha önce hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan U.K. isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.