Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi, 26 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Kapan

