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Burdur'da kökünü kurutma operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Burdur'da kökünü kurutma operasyonunda 5 şahıs tutuklandı
Burdur'da kökünü kurutma operasyonunda 5 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından 84 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak icra edilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"'nda Burdur il merkezi, Ağlasun, Çeltikçi ve Yeşilova ilçelerinde 84 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 284 gr metamfetamin, 369 gr eroin, 991 gr kubar esrar, 293 gr uyuşturucu hap, 215 gr kenevir tohumu, 78 adet kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 2 det abanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Sercan Kurban

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