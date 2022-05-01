Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Bucak'a bağlı Elsazı köyünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat Abut (26) idaresindeki 32 AV 063 plakalı motosiklet ile Isparta-Antalya kara yolu Bucak ilçesi Elsazı köyü yakınında Gülüzar K. (28) yönetimindeki 07 ASC 289 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde motosiklet sürücüsü Abut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette bulunan ağır yaralı Ümmühan Nur Soycan ise kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücüsü ile otomobilde bulunan Şehri K. (54) ise Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ömer Özdoğan