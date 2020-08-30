İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı
Burdur'da otomobil ile taksi çarpıştı: 8 yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ercan'ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada taksi çarpışmanın etkisiyle yan yatarken, şoför Mehmet Ercan ile ticari araçta yolcu olan Şeyma Sürücü (24), Mücella Sürücü (19), Asude Sürücü (16), Dilara Özek (19) ve otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile aynı araçta bulunan Gül Ayşe Arlı (82), Hatice Arlı (51) yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar 112 sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
 

Ali Kapan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.