Burdur'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Burdur-Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. 06 FP 6906 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Nihal Y., Karaçal köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Kazayı gören diğer araç şoförleri, 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis, sağlık ve Burdur İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihal Y. ile araçta bulunan Cemal Y., Efsa Y., Ali Y., Şakire Y. ve Ali Y., Sıddıka Fırat (88), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ali Kapan



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