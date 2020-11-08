İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 3 ölü

Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Ağlasun- Isparta yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir İleri (56) yönetimindeki 07 AHC 869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Süleyman Ünsal yönetimindeki 07 AIZ 393 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 07 AHC 869 plakalı araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşler ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücü Bekir İleri ile Sezer İrez isimli yolcu da yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Kapan-Ömer Özdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.