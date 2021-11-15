Burdur'da şafak vakti ‘suç örgütü' operasyonu

Yapılan Katran operasyonunda, örgüt lideri Z.Ü'nün de aralarında bulunduğu A.Ü,İ.E,VS, F.G,Ü.Ö,B.K,H.G,U.E,A.A,F.T,S,G,M.D.Ö, isimle örgüt üyelerinin bulunduğu 2'si tutuklu olmak üzere 13 şüpheliye yönelik “ Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma (T.C.K 220)” suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon da 1 ruhsatsız sigsauer marka tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği,4 adet pompalı tüfek,2 adet havalı tüfek,1 adet kılıç,1 adet muşta 5 adet sustalı/kama bıçak,220 adet tüfek kartuşu-tabanca fişeği ,12 adet diğital materyale el konuldu. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bucak Adliyesine sevk edildi.

Ömer Özdoğan

