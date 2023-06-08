Burdur'da sağanak sele neden oldu, iş yerleri sular altında kaldı

Gölhisar ilçesinde saat 18.45'te yağan sağanak hayatı felç etti. Kibyra Antik Kenti'nin bulunduğu tepelerden gelen sel suları Konak Mahallesi'nde bulunan Horzum Çayı'nı taşırdı. Taşan çay nedeniyle Konak Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir beyaz eşya deposu sular altında kaldı. Cumhuriyet Meydanı, Çeşme, Pazar ve Fatih Mahallerinde ise sular altında kalan yollarda araçlar zorlukla ilerleyebildi. Belediye ekipleri tekrar yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı iş makineleriyle derelerde temizlik çalışması başlattı.

Bülent Şakir Okunakol

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