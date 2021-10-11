Burdur'da tırla, traktörün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre kaza Yeşilova - Burdur kara yolu Yarışlı Köyü yakınlardan meydana geldi. Faruk C.'nin kullandığı 03 HA 077 plakalı tır aynı güzergahta ilerlerken köy çıkışında Mehmet Ongun (82) idaresindeki 32 K 4082 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Ongun ile yanındaki Asiye Ongun (81) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Asiye Ongun tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Mehmet Ongun'un ise Burdur Devlet Hastanesi Acil servisinde kaldırılırken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Kaza anı köy girişindeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere önde giden traktöre arkadan gelen tırın çarptığı anlar yansıdı. Bir diğer tır ise kaza yerinde traktöre çarpmamak için son anda manevra yaptığı görüldü.

Ali Kapan

