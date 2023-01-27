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Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sularında Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karapınar kavşağında Yusuf Taşdemir kontrolündeki 07 BAC 059 plakalı otomobil ile Osman E. kontrolündeki 35 DV 0707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile Gulagam N., Rufina S., İlyas S., Nazlı S. ve Leila N. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağan Onaran

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