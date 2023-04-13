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Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı
Burdur'da trafik kazası: 6'sı çocuk 13 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17:15 sıralarında Bucak ilçesi Kent Ormanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 07 AOB 324 plakalı otomobil ile 15 EB 324 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan İ.F.S., S.S., E.C., A.A., H.Ç., N.A., B.C., Z.E.C., A.K.Ç., E.S.Ç., Z.C., R.Ç., Ö.B.A. kontrol amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kağan Onaran

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