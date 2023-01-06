Burdur'da traktörüyle drift atan sürücüye 22 bin 757 TL para cezası uygulandı

Burdur Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde, üst geçidin olduğu ışıklarda bir sürücünün traktörle drift attığını tespit eden polis, harekete geçti. Bahse konu araç ve sürücüsünü takibe alan trafik ekipleri, sürücü İ.G.'yi Topraklık Caddesi üzerinde yakalayıp hakkında işlem yaptı. Sürücüye drift atmaktan, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 22,757 TL idari trafik para cezası uygulandı. Bahse konu araç trafikten 2 ay süreli men edilerek, şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Sercan Kurban

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