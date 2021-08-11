Burdur'da yangın nedeniyle bir mahalleye tahliye

Bucak'ın Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi'ne doğru yaklaştı. Bu durum üzerine mahallenin tahliye edilmesine karar verildi.

Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri mahallenin içine girerek vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye olmasına yardımcı oldu. Karar sonrası vatandaşlar alabildikleri eşyalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. 20 evin bulunduğu mahallede yaklaşık 100 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser

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