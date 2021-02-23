Burdur'un Gölhisar Gölü'nde ağa, rekor büyüklükte yayın balığı takıldı

Gölhisar Yamadı köyünde yaşayan ve geçimini 23 yıldır balıkçılıkla sağlayan Melikşah Yalpi'nin ağlarına 40 kilogramın üzerinde bir yayın balığı takıldı. Yalpi, cep telefonu ile kaydettiği yayın balığı ile ilgili olarak, "Balıkçılık geçmişinde ve benim bildiğim gölümüzde şu ana kadar yakalanan en büyük yayın balığını yakalamak bana nasip oldu. Sanırım 41 - 42 kilogram civarında. Balığı kayığıma çekmede çok zorlandım. Çok şükür. Allah bereket versin. Diğer avcı kardeşlerime de bol şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkçı kıyıya çıkardığı yayın balığının büyüklüğünü göstermek için yanına uzanarak poz da verdi.

Cemal Turan Kaya

