Burgazada'daki son ahırlar da İBB tarafından yıkıldı

105 atın ruam hastalığı sonucu itlaf edilmesinin ardından fayton uygulaması durdurulmuş, kaçak ahırların da yıkılmasına karar verilmişti. İBB tarafından açıklanan karar sonrası, Adaların Atları Platformu üyeleri, geçtiğimiz cumartesi günü Adalar'da konuya tepki olarak eylem düzenleyip alınan kararın iptal edilmesini istemişti.

Tüm itirazlara rağmen Burgazada'da kalan son at ahırları da bu sabah İBB ekiplerince iş makineleriyle tamamen yıkıldı. Yıkımlar esnasında çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.