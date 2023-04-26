Burhan Akbudak: 'Dünya şampiyonasında da hedefim altın madalya'

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda altın madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) sporcusu Burhan Akbudak, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya hazırlık süresinde yaşanılan deprem felaketinden oldukça etkilendiğini dile getiren Avrupa şampiyonu Akbudak, “Şampiyonlara hazırlanırken önce kulüplerimizde antrenmanlarımıza başlıyoruz. Daha sonra milli takımda hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yılın yaklaşık 9 ayını kamp süresinde geçiriyoruz. Geride bıraktığımız Avrupa şampiyonası öncesi bildiğiniz gibi ülkemizin birçok şehrini etkileyen deprem felaketi meydana geldi. Ben Kahramanmaraşlı bir sporcuyum. Bu sebeple şampiyonaya hazırlanmak hem psikolojik hem de fiziksel olarak oldukça zor oldu. Biz sporcular için psikoloji çok önemli. Ben depremde hayatını kaybedenler için mindere çıktım. Bu durum milli duygularımı perçinledi ve başarıya giden yola anlam kazandırmış oldu. Neticesinde altın madalyayı kazandım ve ülkeme getirdim” cümlelerine yer verdi.

“Her turnuvada tecrübelerimin üstüne katarak devam etmek istiyorum”

Hayal kurmayı seven bir sporcu olduğunu ve hayallerinin peşinden gitmeye devam edeceğini söyleyen milli güreşçi, “Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu oldum. 2021'de dünya ikincisi olmuştum. Ben çok hayal kuran bir sporcuyum. İkinci olduğum sene finalde dramatik olarak kaybetmiştim. Bir sonraki turnuvaya kadar hep altın madalyayı hayal ederek çalışmalarıma devam etmiştim. Günümün büyük bir bölümünü antrenman yaparak, geri kalan zamanlarda ise madalyanın hayalini kurarak geçirdim. Eylül ayında gerçekleşecek dünya şampiyonasında hedefim yine altın madalya. İkinci kez dünya şampiyonu olmak istiyorum. Her turnuvada tecrübelerimin üstüne katarak devam etmek istiyorum” diye konuştu.

“Altın madalyam ile Kahramanmaraş'a gitmek istiyorum”

Burhan Akbudak, altın madalya ile Kahramanmaraş'a gitmek istediğini belirterek, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun. Ben Kahramanmaraşlıyım. Altın madalyam ile Kahramanmaraş'a gitmek istiyorum. Depremden arda kalan akraba ve arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyorum. Biz başarıya aç bir milletiz. Güreş bizim ata sporumuz. Ülke olarak tarihimiz bu dalda başarılar ile dolu. Güreşte kazanılan başarılar bizleri her zaman gururlandırır. Aynı zamanda memleketimde de oldukça sevilen ve popüler bir dal olduğunu biliyorum. Şampiyon olduktan sonra geri dönüşler çok gurur verici. Beni destekleyen insanların tepkileri çok mutluluk verici. Burada işlerim bittikten sonra memleketime gidip oradaki insanların yüzünü bir nebze de olsa güldürmek, gururlandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Kılıç - Yunus Emre Öztaş

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