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Burhan Akbudak finale yükseldi

Burhan Akbudak finale yükseldi
Burhan Akbudak finale yükseldi

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, yarı finalde Azerbaycanlı Rafig Huseynov’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırp rakibi Branko Kovacevic'i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Akbudak, Alman Roland Schwarz ile karşılaştı ve rakibini 9-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile mücadele eden Burhan Akbudak, rakibini 5-1 (tuşla) mağlup ederek finale yükseldi.

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