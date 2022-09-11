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Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz'

Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz'
Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz'

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda finale çıkan Burhan Akbudak, hedefinin altınla Türkiye’ye dönmek olduğunu söyledi.

Burhan Akbudak: 'İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz' - Tıkla İzle

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stilde 82 kiloda Burhan Akbudak, Ukraynalı rakibini Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenerek finale yükseldi. Akbudak altın madalya için yarın Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov ile karşılaşacak.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi Burhan Akbudak, "Bu yılki hedefim inşallah geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın kemerle ülkeme dönmek istiyorum. Tek hedefim şu an bu. Her şey istediğimiz gibi gitti. Yarın final maçım var. Oraya konsantre olacağım. Ben ilki başlattım. Devamında arkadaşlarıma bir enerji olur umarım. Devamı da onlardan gelir diye umuyorum inşallah. Bana dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Yarın daha önemli bir gün. İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Oğuzhan Ort
 

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