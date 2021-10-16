Burhan Akbudak'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazanan Burhan Akbudak, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Büyükler kategorisinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele eden Akbudak, hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin bir soruyu, “Hedefim şampiyonluktu. Hedeflerimin üzerine çıkamadım maalesef. Ama ikincilikle yetindik. İnşallah hedeflerime ulaşmak için daha çok çalışıp devam edeceğim” diye cevaplandırdı.

“Son maçıma kadar aynı motivasyonla devam ettim”

Şampiyonanın genel bir değerlendirmesini de yapan milli güreşçi, “Buradan giderken aklımdaki düşünce şampiyonluktu. Oraya gittiğimde sadece burada kafamda oluşturduğum motivasyonla devam ettim, birinci maçtan sonuncu maça kadar. İlk maçımdan yarı final maçına kadar hepsini sayı tuşu ettim. Yarı finalde iyi bir İranlı güreşçiyle güreştim, 5-2 bitti. Finalde de 2-1 kaybettim. Ama son maçıma kadar aynı motivasyonla devam ettim” cümlelerine yer verdi.

“Azerbaycanlı kardeşimizin bizim bayrağımızla tur atması beni gururlandırdı”

Finalde mağlup olduğu Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov'un şampiyonluk sevincini Azerbaycan ve Türk bayrağıyla yaşamasıyla alakalı 26 yaşındaki sporcu, “Bir yabancıya yenilmektense Azerbaycanlı'ya yenilmeyi artık kendimi bu şekilde teselli ediyorum. Hiç kimse yenilmeyi istemez. Herkes emek veriyor. Ama orada Azerbaycanlı kardeşimizin de bizim bayrağımızla tur atması beni de gururlandırdı. Daha sonra maçtan sonra tebrikleştik” ifadelerini kullandı.

“Avrupa şampiyonasında hedefim şampiyonluk”

‘Bundan sonrası için hedeflerin neler' şeklinde gelen bir soruya Burhan Akbudak, şöyle cevap verdi: “Büyüklerde ilk dünya şampiyonasına katıldım, ilk madalyayı elde ettim. Büyükler Dünya Şampiyonası'ndaki tek finaldi. Önümüzdeki mart ayında Macaristan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında hedefim Avrupa şampiyonluğu.”

“Şeref Eroğlu'nu örnek almaya devam ediyorum”

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi eski güreşçi Şeref Eroğlu'nu kendisine örnek aldığını belirten Akbudak, “Şeref Eroğlu benim hemşerim. Memleketimde adından çok söz edilir. Güreşe ilk başladığımda onu örnek alıyordum ve örnek almaya devam ediyorum güreşini” dedi.

Uygar Aydın - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu