Burhan amca yine gönülleri fethetti: 'Gönlüm Ordu'da kalacak'

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahalesi'ndeki evinde yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çekmişti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Burhan Kılıçkını uygulamadan memnun olduğunu söylemişti.

Evinde yalnız yaşayan ve şeker hastalığı bulunan Burhan Kılıçkını, ayağında bulunan yaranın kanaması üzerinde komşularından yardım istemiş, eve gelen komşuların kanamayı durduramaması üzerine 112 acil servis ekiplerine bilgi vermiş ve Burhan Kılıçkını Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Ordu'yu unutamam dedi, gönülleri yine fethetti

Şeker hastası olan ve ailesi Mersin'de yaşayan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın tedavisi, Mersin'de ailesinin yanında devam edecek. Mersin'den gelen Burhan Kılıçkını'nın kızı ve damadı, yaşlı adamı hastaneden alarak, memleketleri Mersin'e götürecek. Ordu ilini çok sevdiğini belirten Burhan amca, Ordu'yu asla unutmayacağını, gönlünün sürekli burada kalacağını söyledi.

Burhan Kılıçkını'nın damadı Şehmuz Öztaş da kayın babasının tedavisine Mersin'de devam edeceklerini ve iyileşmesi için her türlü tedaviyi yapmaya gayret göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin onu çok sevdiğini belirtti.

Selim Kuşcu

