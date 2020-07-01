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Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi

Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi
Burhaniye'de şaşırtan yön levhası düzeltildi

Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı kavşağında sürücüleri şaşırtan yön levhası düzeltildi. Yön levhasını yenileyen belediye görevlilerine teşekkür eden yazlıkçı Necmi Alanbay, bundan böyle sürücülerin mağdur olmayacaklarını söyledi.

Akçay yönünden gelen araçların, ilçe merkezi yerine Eczacı Rasim Caddesi'ne girmesine neden olan yön levhası, konu ile ilgili haberin gazetelerde yer alması üzerine belediyeyi harekete geçirdi. Bir başka levhanın arkasında kalan Burhaniye levhası yükseltilerek görünürlüğü sağlanırken. sorun da çözülmüş oldu. Duyarlılık gösteren belediye yetkililerine teşekkür eden Necmi Alanbay, “Buradaki hata, yöreye ilk kez gelen pek çok sürücüyü mağdur ediyordu. İlçe merkezini gösteren Burhaniye levhasını yükselten ekipler, sorunu çözmüş oldu. Bundan sonra sıkıntı yaşanmayacak. Duyarlılık gösteren Belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Fatma Talay
 

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