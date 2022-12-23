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Burkina Faso, BM Koordinatörü Manzi'yi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Burkina Faso, BM Koordinatörü Manzi'yi 'istenmeyen kişi' ilan etti
Burkina Faso, BM Koordinatörü Manzi'yi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Burkina Faso, Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Barbara Manzi'yi "istenmeyen kişi" ilan etti.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, BM Koordinatörü Barbara Manzi'yi herhangi bir sebep göstermeden "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeyi derhal terk etmesi talimatını verdi. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Koordinatörü Barbara Manzi, Burkina Faso topraklarında istenmeyen kişi ilan edildi. Bu nedenle bugün, 23 Aralık 2022, Burkina Faso'dan ayrılması isteniyor" denildi.
Ülkede dün de 2 Fransa vatandaşı, casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmişti. Manzi, geçtiğimiz yıl Burkina Faso'daki göreve atanmıştı.

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