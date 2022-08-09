İhlas Haber Ajansı

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Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: 15 ölü

Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: 15 ölü
Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: 15 ölü

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyindeki Bam eyaletinde askerlerin geçtiği yol üzerine yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti. Olayın ardından ordudan yapılan açıklamada, askeri aracın gizli bir patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Bölgede kurtarma ve güvenlik operasyonları düzenlendiği sırada ikinci bir cihazın uzaktan etkinleştirilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının sorumluluğunu hiçbir grubun üstlenmediği, ancak faillerin belirlenmesi için soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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